Mercedes-Benz-Inline-Optionsschein mit 25%-Chance in 2 Monaten

Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Mercedes-Benz-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Obwohl die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen Wochen eine Berg- und Talfahrt hingelegt hatte bewegte sie sich zumindest im letzten Halbjahr zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 51 bis 62 Euro. Seit Ende März konnte die Aktie deutlich zulegen und befindet sich mit aktuell 55,36 Euro ziemlich genau in der Mitte der Tradingrange. Im Vorfeld der Quartalszahlen reduzierte die Mehrheit der Experten die Kursziele für die Mercedes-Benz-Aktie und bestätigte mehrheitlich ihre neutrale Einstellung für die Aktie. Verbleibt die Mercedes-Benz-Aktie auch in nächster Zeit innerhalb der Handelsspanne des vergangenen halben Jahres, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 40/70 Euro

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf Mercedes-Benz-Aktie mit der unteren Barriere bei 40 Euro, der oberen Barriere bei 70 Euro, Bewertungstag 17.7.26, ISIN: DE000FE05CF0, wurde beim Mercedes-Benz-Aktienkurs von 55,36 Euro mit 8,61 – 8,71 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 24.7.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in 3 Monaten eine Renditechance von 14,81 Prozent (=58 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs seine 12 Monatshoch- und Tiefststände bei weitem unter- bzw. überschreitet. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 45/70 Euro

Der kürzer laufende mit einer geringeren Bandbreite ausgestattete BNP Paribas-Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 45 und 70 Euro, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000PK4QZN6, wurde beim Aktienkurs von 55,36 Euro mit 7,96 – 8,02 Euro quotiert.

Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Mercedes-Benz-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er in 2 Monaten eine Renditechance von 24,69 Prozent (=135 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktie oder von Hebelprodukten auf Mercedes-Benz-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.