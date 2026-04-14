    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETFvorwärtsNachrichten zu Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

    Chipaktien-Rallye

    937 Aufrufe 937 0 Kommentare 0 Kommentare

    100-%-Rendite in 10 Tagen! Hebel-ETF auf Chip-Aktien knallte brutal rauf

    Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), ein gehebelter ETF, der den NYSE Semiconductor Index nachbildet, hat in 10 Tagen fast 100 Prozent hinzugewonnen. Was ist da los? Die Hintergründe.

    Chipaktien-Rallye - 100-%-Rendite in 10 Tagen! Hebel-ETF auf Chip-Aktien knallte brutal rauf
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    In den letzten Tagen konnten einige mutige Trader, die mit Hebelprodukten auf Chip-Aktien gesetzt hatten, erstaunliche Gewinne erzielen. Innerhalb von nur zehn Tagen konnten sie ihre Rendite nahezu verdoppeln. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender CNBC berichtet. 

    Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), ein dreifach gehebeltes ETF, das den NYSE Semiconductor Index nachbildet, hat seit dem 30. März um beeindruckende 98 Prozent zugelegt. Diese enorme Bewegung zieht das Interesse spekulativer Anleger an, die auf den schnellen Gewinn setzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2026 Future!
    Short
    84,00€
    Basispreis
    7,24
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    69,50€
    Basispreis
    5,38
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

    +4,23 %
    +46,43 %
    +52,53 %
    +50,03 %
    +658,20 %
    +403,74 %
    +99,33 %
    +4.334,97 %
    +1.289,38 %
    ISIN:US25459W4583WKN:A1C1G7

    Der NYSE Semiconductor Index stieg seit dem 30. März um 27 Prozent, während sich der Gesamtmarkt von den Tiefpunkten des Jahres erholte. Insbesondere die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit neuen Modellen von Meta Platforms und Anthropic ließen den Chip-Sektor noch stärker profitieren.

    Doch mit großen Gewinnen gehen auch große Risiken einher. Zwar können diese Produkte verlockende Renditen bringen, sie sind jedoch auch extrem volatil und können zu hohen Verlusten führen, wenn sich der Markt gegen die Position wendet. Analysten warnen, dass sich die aktuelle Rallye nicht unendlich fortsetzen lässt und es in Zukunft zu einer Korrektur kommen könnte.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chipaktien-Rallye 100-%-Rendite in 10 Tagen! Hebel-ETF auf Chip-Aktien knallte brutal rauf Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), ein gehebelter ETF, der den NYSE Semiconductor Index nachbildet, hat in 10 Tagen fast 100 Prozent hinzugewonnen. Was ist da los? Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     