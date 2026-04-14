100-%-Rendite in 10 Tagen! Hebel-ETF auf Chip-Aktien knallte brutal rauf

Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), ein dreifach gehebeltes ETF, das den NYSE Semiconductor Index nachbildet, hat seit dem 30. März um beeindruckende 98 Prozent zugelegt. Diese enorme Bewegung zieht das Interesse spekulativer Anleger an, die auf den schnellen Gewinn setzen.

In den letzten Tagen konnten einige mutige Trader, die mit Hebelprodukten auf Chip-Aktien gesetzt hatten, erstaunliche Gewinne erzielen. Innerhalb von nur zehn Tagen konnten sie ihre Rendite nahezu verdoppeln. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender CNBC berichtet.

Der NYSE Semiconductor Index stieg seit dem 30. März um 27 Prozent, während sich der Gesamtmarkt von den Tiefpunkten des Jahres erholte. Insbesondere die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit neuen Modellen von Meta Platforms und Anthropic ließen den Chip-Sektor noch stärker profitieren.

Doch mit großen Gewinnen gehen auch große Risiken einher. Zwar können diese Produkte verlockende Renditen bringen, sie sind jedoch auch extrem volatil und können zu hohen Verlusten führen, wenn sich der Markt gegen die Position wendet. Analysten warnen, dass sich die aktuelle Rallye nicht unendlich fortsetzen lässt und es in Zukunft zu einer Korrektur kommen könnte.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



