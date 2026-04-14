LVMH enttäuscht im Modegeschäft - Branche hält sich gut

Eine Belastung für die Luxusbranche waren die LVMH-Zahlen indes nicht. In Paris legten Hermes um 0,3 Prozent zu und Kering um 1,8 Prozent. An der Londoner Börse gewannen Burberry 1,6 Prozent und in Mailand verteuerten sich Moncler um 1,8 Prozent./bek/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 13,22 auf Tradegate (13. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,88 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 235,93 Mrd..

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 583,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 620,00EUR was eine Bandbreite von +7,37 %/+30,53 % bedeutet.