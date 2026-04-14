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    AKTIEN IM FOKUS

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    LVMH enttäuscht im Modegeschäft - Branche hält sich gut

    Für Sie zusammengefasst
    • LVMH fiel 2% auf 472,25€ und lag am Ende des Stoxx 50
    • Sparte Mode und Lederwaren schrumpfte rund 2 Prozent
    • Hermes, Kering, Burberry und Moncler gewannen
    AKTIEN IM FOKUS - LVMH enttäuscht im Modegeschäft - Branche hält sich gut
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Reserviert haben Anleger am Dienstag auf die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH reagiert. Der Kurs des Branchenschwergewichts fiel an der Pariser Euronext um 2 Prozent auf 472,25 Euro und lag damit am Ende des EuroStoxx 50. Damit könnte die jüngste Stabilisierung bereits wieder beendet sein.

    Selbst wenn man die Belastungen durch die Krise im Nahen Osten in Rechnung stelle, sei das erste Quartal doch enttäuschend verlaufen, schrieb Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Die wichtige Sparte Mode & Lederwaren sei um zwei Prozent geschrumpft, hier hätten Analysten im Mittel mit einer Stagnation gerechnet.

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    Eine Belastung für die Luxusbranche waren die LVMH-Zahlen indes nicht. In Paris legten Hermes um 0,3 Prozent zu und Kering um 1,8 Prozent. An der Londoner Börse gewannen Burberry 1,6 Prozent und in Mailand verteuerten sich Moncler um 1,8 Prozent./bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 13,22 auf Tradegate (13. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 235,93 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 583,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 620,00EUR was eine Bandbreite von +7,37 %/+30,53 % bedeutet.




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