BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach aktuellen Studiendaten zum Antikörper B7-H4 gegen resistente Ovarialkarzinome mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten signalisierten eine wettbewerbsfähige Wirksamkeit des Antikörpers sowohl bei Eierstock- als auch bei Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die Datenlage noch in den Anfängen steckt und die Messlatte für eine Abgrenzung zur Konkurrenz immer höher gelegt wird, schrieb James Gordon am Montagnachmittag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00 £ , was einem Rückgang von -12,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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