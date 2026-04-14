BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach aktuellen Studiendaten zum Antikörper B7-H4 gegen resistente Ovarialkarzinome mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten signalisierten eine wettbewerbsfähige Wirksamkeit des Antikörpers sowohl bei Eierstock- als auch bei Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die Datenlage noch in den Anfängen steckt und die Messlatte für eine Abgrenzung zur Konkurrenz immer höher gelegt wird, schrieb James Gordon am Montagnachmittag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 19
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