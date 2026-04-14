BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid nach ersten Indikationen für im Mai anstehende Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Das operative Geschäft des britischen Stromnetzwerkbetreibers dürfte sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt haben, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag im Ausblick./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15,14EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,5
Kursziel alt: 14,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,5
Kursziel alt: 14,5
Währung: GBP
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