BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen mit physischer Präsenz zählten zu den KI-resistentesten Kategorien in der gesamten Unterhaltungsbranche, schrieb Annick Maas am Montag. Künstliche Intelligenz könne aber helfen, Veranstaltungen besser auszulasten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 54,10EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

