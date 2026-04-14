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    Vance beklagt Orbans Abgang als US-Verbündeter in Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • JD Vance bedauert seine Hilfe für Orban nicht
    • Traurig über Orbans Niederlage und Kooperation zugesagt
    • Trump schickte Vance nach Budapest Tisza siegte
    Vance beklagt Orbans Abgang als US-Verbündeter in Europa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance bedauert seine Wahlkampfhilfe für den ungarischen Wahlverlierer Viktor Orban nicht. Er sei "traurig", dass Orban verloren habe, sagte Vance im Gespräch mit dem US-Sender Fox News am Montag (Ortszeit). Zugleich betonte er: "Wir werden auch mit dem nächsten ungarischen Ministerpräsidenten gut zusammenarbeiten."

    US-Präsident Donald Trump hatte seinen Vize Vance noch kurz vor der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag nach Budapest geschickt, um noch einmal die Werbetrommel für den Rechtspopulisten Orban zu rühren. Mit deutlichem Vorsprung gewann allerdings die bürgerliche Tisza-Partei von Peter Magyar.

    Die USA hätten Orban nicht unterstützt, weil man geglaubt habe, dass er gewinnen würde, sondern weil "es das Richtige war, hinter einer Person zu stehen, die für so lange Zeit hinter uns gestanden hat", sagte Vance. Orban habe sich als einer der wenigen europäischen Regierungschefs gegen die Bürokratie aus Brüssel gestellt, welche "sehr schlecht für die USA" sei, so Vance weiter. Bei geplanten EU-Verordnungen, die mit den Interessen von US-Firmen kollidierten, sei Orbans Stimme oft die Einzige dagegen gewesen./juw/DP/men





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