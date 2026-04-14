Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 149 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 93,50 auf Tradegate (14. April 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,65 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 701,04 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +33,62 %/+58,01 % bedeutet.