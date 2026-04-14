Gerresheimer Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 14.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von +4,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,940€, mit einem Plus von +4,67 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Gerresheimer in den letzten drei Monaten Verluste von -37,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -8,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Gerresheimer -38,17 % verloren.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,47 % 1 Monat -2,00 % 3 Monate -37,49 % 1 Jahr -69,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Stand: 14.04.2026, 09:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von Gerresheimer, fehlende aktuelle Zahlen und den Druck der Privataktionäre auf Transparenz. Spekulationen drehen sich um eine Übernahme oder Teilbereichs-Deal mit Silgan, unterstützt durch Hinweise auf Silgan‑Zahlen und Analystenschätzungen. Der Q1-Bericht von Silgan am 29.04.2026 gilt als wichtiger Impuls für Bewertung und Kurs, während technische Stimmung ebenfalls diskutiert wird.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 613,09 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.