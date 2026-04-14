Pyramid Aktie steigt rasant - +8,88 % - 14.04.2026

Der heutige Anstieg bei Pyramid konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -43,82 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Pyramid. Sie steigt um +8,88 % auf 1,5200€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Pyramid Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5200€, mit einem Plus von +8,88 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -43,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Pyramid eine negative Entwicklung von -43,82 % erlebt.

Pyramid Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,28 % 1 Monat -43,82 % 3 Monate -43,82 % 1 Jahr -43,82 %

Stand: 14.04.2026, 09:59 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pyramid Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Kapitalerhöhung bei Pyramid: ob Empl und das Management Eigenkapital beisteuern, die Finanzierung mit Fremdkapital, mögliche Verwässerung durch Zeichnung von 3–4 Mio Aktien zu 1,38 €, die Frage nach Bezugsquote und Vollzeichnung, kursbezogene Auswirkungen (Kursziel ca. 2,5 €; möglicher Pennystock bei geringer Zeichnung), Spekulationen über Managementcommittment oder Übernahmeoptionen; Vergleiche mit Paion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Pyramid eingestellt.

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Ob die Pyramid Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pyramid Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



