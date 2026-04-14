Börsenstart Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +2,87 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.529,11 PKT und steigt um +0,12 %. Top-Werte: Salzgitter +5,01 %, Sartorius Vz. +3,11 %, ThyssenKrupp +3,01 % Flop-Werte: Nemetschek -3,57 %, Nordex -3,06 %, AIXTRON -2,37 %

Der DAX steht bei 23.997,53 PKT und gewinnt bisher +0,26 %. Top-Werte: Continental +2,00 %, Mercedes-Benz Group +1,64 %, Siemens +1,62 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -0,84 %, Zalando -0,79 %, Hannover Rueck -0,65 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.537,45 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Evotec +5,92 %, Eckert & Ziegler +4,81 %, SILTRONIC AG +4,23 %

Flop-Werte: Nemetschek -3,57 %, Nordex -3,06 %, Elmos Semiconductor -2,72 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.962,30 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Hermes International +2,97 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,36 %, Mercedes-Benz Group +1,64 %

Flop-Werte: Iberdrola -1,16 %, Prosus Registered (N) -1,02 %, argenx -0,61 %

Der ATX steht aktuell (09:59:38) bei 5.855,48 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,84 %, Lenzing +2,27 %, voestalpine +1,48 %

Flop-Werte: EVN -1,03 %, Verbund Akt.(A) -0,98 %, OMV -0,92 %

Der SMI bewegt sich bei 13.246,39 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Givaudan +4,04 %, CIE Financiere Richemont +2,92 %, Lonza Group +1,58 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,55 %, UBS Group -0,29 %, Swisscom -0,24 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.287,78 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +3,95 %, Hermes International +2,97 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,36 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -1,70 %, ENGIE -1,21 %, Euronext -0,71 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:33:24) bei 3.122,17 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,51 %, SKF (B) +1,15 %, Getinge (B) +0,98 %

Flop-Werte: Telia Company -0,81 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,66 %, Essity Registered (B) -0,15 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.730,00 PKT und steigt um +2,87 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,20 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,44 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,29 %

Flop-Werte: Jumbo -3,10 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,90 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,19 %