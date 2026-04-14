Givaudan profitierten von Umsatzzahlen

Die Aktie baute damit den jüngsten Erholungsansatz aus. Allerdings hatte sie von Juni vergangenen Jahres bis März dieses Jahres rund 40 Prozent verloren. Titel des Wettbewerbers Symrise kletterten um 1,7 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien von Givaudan haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal kletterte der Wert um über fünf Prozent.

Der Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller hatte beim organischen Wachstum die Markt-Erwartungen übertroffen. Die vorgelegten Zahlen zeigten, dass sich die breite Aufstellung des Konzerns weiterhin auszahle und die Nachfrage in den meisten Bereichen trotz hoher Vergleichsbasis robust bleibe, hieß es dazu von Vontobel.

Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine vor diesem Hintergrund zu pessimistisch./jl/hr/AWP/mf/nas

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 3.204 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,03 %. Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,23 Mrd.. Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 81,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von +10,72 %/+10,72 % bedeutet.



