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    Nordex Aktie unter Verkaufsdruck - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die Nordex Aktie, bisher, um -2,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie unter Verkaufsdruck - 14.04.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -2,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der Nordex Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl die Nordex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +42,13 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +1,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +58,21 % gewonnen.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,73 %
    1 Monat +6,40 %
    3 Monate +42,13 %
    1 Jahr +199,28 %
    Stand: 14.04.2026, 10:01 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,40 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +2,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Nordex SE: Solider Auftragseingang in Q1 26; Bewertung führt zu VERKAUFEN


    Nordex begann das Jahr mit einem schwächeren Auftragseingang nach einem besonders starken Vorjahr, was auf eine Rückkehr zu typischen saisonalen Mustern hindeutet. Während die zugrunde liegende Nachfrage stabil bleibt, ist die Aktivität in den frühen Monaten in der Regel geringer, bevor sie im Jahresverlauf anzieht.

    Nordex: Was der Q1-Auftragseingang für 2026 wirklich bedeutet!


    Der Auftragseingang des Windanlagenbauers Nordex ist im ersten Quartal zurückgegangen. Positiv zu bewerten ist jedoch die Preisgestaltung. Die Aktie gibt im frühen Dienstagshandel dennoch nach.

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -2,56 %
    -3,46 %
    +6,40 %
    +42,13 %
    +199,28 %
    +301,75 %
    +109,23 %
    +121,83 %
    +398,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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