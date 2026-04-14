Nordex Aktie unter Verkaufsdruck - 14.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -2,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der Nordex Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Obwohl die Nordex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +42,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +1,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +58,21 % gewonnen.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,73 % 1 Monat +6,40 % 3 Monate +42,13 % 1 Jahr +199,28 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 14.04.2026, 10:01 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,40 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nordex begann das Jahr mit einem schwächeren Auftragseingang nach einem besonders starken Vorjahr, was auf eine Rückkehr zu typischen saisonalen Mustern hindeutet. Während die zugrunde liegende Nachfrage stabil bleibt, ist die Aktivität in den frühen Monaten in der Regel geringer, bevor sie im Jahresverlauf anzieht.

Der Auftragseingang des Windanlagenbauers Nordex ist im ersten Quartal zurückgegangen. Positiv zu bewerten ist jedoch die Preisgestaltung. Die Aktie gibt im frühen Dienstagshandel dennoch nach.

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.