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    Salzgitter Aktie klettert spürbar - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +4,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie klettert spürbar - 14.04.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 49,48 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,22  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,48, mit einem Plus von +4,70 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die Salzgitter Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,50 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +17,91 % erlebt.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,94 %
    1 Monat +23,60 %
    3 Monate -3,50 %
    1 Jahr +97,50 %
    Stand: 14.04.2026, 10:01 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,96 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +2,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    EU einigt sich auf schärfere Regeln für Stahlimporte


    Zum Schutz der europäischen Stahlindustrie verschärft die EU ihre Einfuhrregeln. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich in der Nacht zu Dienstag darauf, dass deutlich weniger Stahl als bisher zollfrei in die EU importiert …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +3,38 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,56 %. ArcelorMittal legt um +0,96 % zu

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +4,95 %
    +28,94 %
    +23,60 %
    -3,50 %
    +97,50 %
    +23,05 %
    +82,17 %
    +68,68 %
    +8.166,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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