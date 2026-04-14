ThyssenKrupp Aktie steigt um +3,38 % - 14.04.2026

Die ThyssenKrupp Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,38 % auf 8,7500€ zulegen. Das sind +0,2860 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,7500€, mit einem Plus von +3,38 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Der Kurs der ThyssenKrupp Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +12,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp -7,83 % verloren.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,05 % 1 Monat +10,77 % 3 Monate -19,09 % 1 Jahr +25,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 14.04.2026, 10:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie: Diskussionen zur möglichen Erholung nach Kursniveaus um 12 € bzw. 10,49 €, Debatten über Umbau/Abhängigkeit von Stahl, Q-Zahlen und Energiekosten, sowie Auswirkungen von EU-Stahlimporten. Zudem wird der geplante Ausgliederung von Materials Services und der Zukauf in Mexiko als fundamentale Eckpunkte gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,41 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.04.2026 / 08:02 CET/CEST Dissemination of …

Zum Schutz der europäischen Stahlindustrie verschärft die EU ihre Einfuhrregeln. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich in der Nacht zu Dienstag darauf, dass deutlich weniger Stahl als bisher zollfrei in die EU importiert …

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +4,70 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,56 %. ArcelorMittal legt um +0,96 % zu

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.