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    American Airlines Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die American Airlines Group Aktie bisher um +4,45 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der American Airlines Group Aktie.

    Besonders beachtet! - American Airlines Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.04.2026
    Foto: Dirk Daniel Mann - picture alliance / CHROMORANGE

    American Airlines Group ist eine führende Fluggesellschaft, die sich durch ein umfangreiches Streckennetz und starke Allianzen auszeichnet. Sie konkurriert mit Delta, United und Southwest.

    American Airlines Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von American Airlines Group. Sie steigt um +4,45 % auf 9,9700. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die American Airlines Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,9700, mit einem Plus von +4,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der American Airlines Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -25,63 %.

    Allein seit letzter Woche ist die American Airlines Group Aktie damit um +5,77 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von American Airlines Group einen Rückgang von -23,27 %.

    American Airlines Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,77 %
    1 Monat +8,48 %
    3 Monate -25,63 %
    1 Jahr +13,08 %
    Stand: 14.04.2026, 10:02 Uhr

    Informationen zur American Airlines Group Aktie

    Es gibt 660 Mio. American Airlines Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,57 Mrd. € wert.

    United Airlines denkt über Übernahme von American nach


    Die US-Luftfahrtbranche steht vor einem möglichen Paukenschlag: United Airlines prüft offenbar eine Fusion mit American Airlines. Es wäre ein Mega-Deal mit globaler Sprengkraft und erheblichen Risiken für den Wettbewerb.

    So schlagen sich die Wettbewerber von American Airlines Group

    Delta Air Lines (DE), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. United Airlines Holdings notiert im Plus, mit +0,99 %.

    American Airlines Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die American Airlines Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Airlines Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    American Airlines Group

    +3,98 %
    +5,77 %
    +8,48 %
    -25,63 %
    +13,08 %
    -16,03 %
    -47,70 %
    -72,21 %
    -75,03 %
    ISIN:US02376R1023WKN:A1W97M





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