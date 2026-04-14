Mercedes: China-Absatz bricht ein, USA & Europa wachsen

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz (DE0007100000) ist schwach ins Jahr gestartet und bekommt abermals die Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu spüren. Im ersten Quartal setzte der Konzern weltweit 419.400 Pkw ab – ein Rückgang von 6 Prozent. Besonders deutlich fiel das Minus in China aus, wo die Verkäufe um 27 Prozent einbrachen. Dort setzen zunehmend heimische Hersteller die deutschen Premiumanbieter unter Druck und verschärfen den Preiskampf. Außerhalb Chinas zeigt sich hingegen ein robusteres Bild: In Europa legte der Absatz um 7 Prozent zu, in den USA sogar um 20 Prozent. Getrieben wurde dies vor allem durch margenstarke SUVs und Luxusmodelle. Insgesamt ergibt sich ohne China sogar ein leichtes Absatzplus. Mercedes bleibt damit seiner Strategie treu, stärker auf hochpreisige Fahrzeuge wie S-Klasse, G-Klasse und AMG-Modelle zu setzen.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SJ9FVQ0 erzielt beim Kaufpreis von 47,70 Euro eine maximale Rendite von 2,30 Euro oder 22,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.6.26 mindestens auf Höhe des Caps von 50 Euro schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 33,2 Prozent Puffer (September)

Sofern die Aktie bis zum 18.9.26 nie die Barriere bei 36 Euro verletzt, erhalten Anleger beim Bonus-Cap-Zertifikat der HSBC (DE000HT6PVU8) den Bonus- und Höchstbetrag von 56 Euro. Beim Preis von 52,75 Euro (attraktives Abgeld auf den Aktienkurs von 2,2 Prozent) errechnet sich eine Renditechance von 3,25 Euro oder 13,2 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ0G2L0 zahlt einen festen Kupon von 10 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 13,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 über dem Basispreis von 50 notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 20 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 50 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Für Mercedes bleibt China klar der entscheidende Risikofaktor, auch wenn sich die Premium-Strategie im Rest der Welt auszahlt. Wer sich defensiv auf die Stuttgarter positionieren will, kann aktuell höheren Volatilitäten des Sektors profitieren, die für attraktive Ertragspotenziale und komfortable Sicherheitspuffer bei Zertifikate-Strategien sorgen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Aktien oder von Anlageprodukten auf Mercedes Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de