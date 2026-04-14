BioNxt beginnt mit der GMP-konformen Herstellung eines sublingualen Cladribin-Films in klinischer Qualität zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS)

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Systeme zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Herstellung seines sublingualen Cladribin-Dünnfilms (ODF) in klinischer Qualität nach den Grundsätzen der Guten Herstellungspraxis (GMP) bei seinem GMP-Produktionspartner (CDMO) mit Sitz in München bekannt zu geben.

Die abgeschlossene GMP-Produktionskampagne stellt einen bedeutenden operativen Meilenstein für das führende Entwicklungsprogramm von BioNxt dar. BNT23001 ist eine proprietäre sublinguale Cladribin-Formulierung, die für die Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS) und anderen autoimmunen neurodegenerativen Erkrankungen entwickelt wurde. Mit diesem Erfolg schreitet das Unternehmen von der Formulierungsentwicklung und präklinischen Validierung zur vollständigen Durchführung der klinischen Phase voran.

Bereitschaft für die klinische Phase und Vorbereitung der klinischen Studie

Die beim GMP-Produktionspartner (CDMO) von BioNxt mit Sitz in München, Deutschland, hergestellte GMP-Charge wird als Prüfpräparat (IMP) für die geplante Studie zur Bioverfügbarkeit am Menschen von BioNxt dienen. CBN26001 ist eine offene, randomisierte Crossover-Studie mit zwei Phasen, in der das sublinguale Cladribin-ODF des Unternehmens mit dem Referenzprodukt Mavenclad (orale Cladribin-Tabletten) verglichen werden soll.

Die Herstellung erfolgte gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union, einschließlich validierter Produktionsprozesse, kontrollierter Rohstoffbeschaffung, umfassender Prozesskontrollen sowie vollständiger Qualitätsprüfungen und -dokumentation zur Vorbereitung der Freigabe durch einen qualifizierten Sachverständigen und der klinischen Anwendung. Außerdem wurden Stabilitätsstudien eingeleitet.

Der Abschluss der GMP-konformen Herstellung markiert den letzten technischen Schritt vor dem Start der klinischen Studie und versetzt BioNxt in die Lage, die erste Verabreichung an Menschen für seine proprietäre ODF-Formulierung durchzuführen. Dieser Erfolg reduziert das operative Risiko im Cladribin-Programm erheblich und stärkt die regulatorische Bereitschaft des Unternehmens, während es sich auf den Eintritt in die klinische Phase am Menschen vorbereitet.