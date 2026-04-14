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    Kasachstan kämpft mit Öl-Ausfällen: Was die Störungen für den Markt bedeuten

    Kasachstans Ölsektor kämpft – Ausfälle und Exportprobleme bremsen das Wachstum.

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    Das steckt dahinter - Kasachstan kämpft mit Öl-Ausfällen: Was die Störungen für den Markt bedeuten
    Foto: OpenAI

    Die Öl- und Gaskondensatproduktion Kasachstans belief sich im Zeitraum Januar bis März auf 19,7 Millionen Tonnen, sagte Energieminister Erlan Akkenzhenov am Dienstag, wie Reuters berichtet. Dies entspricht einem Rückgang von 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der auf eine Reihe von Störungen in der kasachischen Ölindustrie zurückzuführen ist. 

    Die Ölexporte beliefen sich im Zeitraum Januar-März auf 15,3 Millionen Tonnen und werden im Jahr 2026 voraussichtlich 76 Millionen Tonnen erreichen, fügte er hinzu. Der kasachische Ölsektor, der etwa 2 Prozent der weltweiten täglichen Versorgung ausmacht, wurde im Januar von größeren Ausfällen im riesigen Ölfeld Tengiz des Landes getroffen. Schlechtes Wetter und ukrainische Streiks beim Kaspischen Pipeline-Konsortium, über das der Großteil des kasachischen Öls exportiert wird, haben die Exporte ebenfalls beeinträchtigt. 

    Im Vergleich zu den führenden Ländern wie Saudi-Arabien, Russland und den USA hat Kasachstan deutlich kleinere Exportmengen, gehört aber zu den bedeutenden Exporteuren. Kasachstan verfügt über mehrere bedeutende Raffinerien, die hauptsächlich für die Verarbeitung von Rohöl aus den nationalen Ölfeldern zuständig sind.  

    Die Pawlodar Raffinerie im Nordosten des Landes ist mit einer Kapazität von etwa 7,5 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr die größte des Landes. Sie produziert eine Vielzahl von Kraftstoffen, einschließlich Benzin, Diesel und Kerosin, sowie petrochemische Produkte.

    Im Süden des Landes befindet sich die Shymkent Raffinerie, die rund 6 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr verarbeitet. Diese Raffinerie wird von KazMunayGas betrieben und nutzt Rohöl vor allem aus den westlichen Regionen Kasachstans. Neben Kraftstoffen werden hier auch petrochemische Produkte hergestellt.

    Die Atyrau Raffinerie im Westen Kasachstans verarbeitet rund 5 Millionen Tonnen Rohöl jährlich, das vor allem aus den reichen Tengiz- und Kashagan-Feldern stammt. Sie stellt ebenfalls Diesel, Benzin und Kerosin her und ist für den inländischen Markt sowie Exporte von Bedeutung.

    Neben diesen großen Raffinerien gibt es auch Pläne zur Erweiterung der Produktionskapazitäten, insbesondere in Aktau am Kaspischen Meer. Hier sollen neue Raffineriekapazitäten entwickelt werden, um die Ölverarbeitung weiter zu steigern. Kasachstan investiert zudem fortlaufend in die Modernisierung seiner Raffinerien, um sie technologisch auf den neuesten Stand zu bringen und die Effizienz sowie Umweltstandards zu verbessern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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