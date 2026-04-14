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    AKTIE IM FOKUS

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    Flatexdegiro setzen Erholungsrally fort nach Citi-Kommentar

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup Analyst Lowe nimmt Flatexdegiro in Fokus
    • Kurs stieg kurz über 4 Prozent und 30% seit März
    • Lowe sieht Kaufchance und hebt EPS Schätzungen an
    AKTIE IM FOKUS - Flatexdegiro setzen Erholungsrally fort nach Citi-Kommentar
    Foto: 641210013

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt schwungvolle Erholung bei Flatexdegiro hat sich am Dienstag nach einem Analystenlob der Citigroup fortgesetzt. Andrew Lowe von der US-Bank rechnet mit positiven Kurstreibern, setzte die Titel auf seine "Focus List" und untermauerte damit seine Kaufempfehlung. Der Kurs legte daraufhin am Dienstag in der Spitze um nochmals mehr als vier Prozent zu und steigerte sein Plus seit dem Zwischentief von Ende März damit bereits auf 30 Prozent. Zuletzt relativierte sich das Dienstagsplus dann etwas auf 2,7 Prozent.

    Eine zwischenzeitliche Kursschwäche, die Anfang Februar auf dem damals über 43 Euro erreichten Rekordniveau begonnen hatte, wird derzeit bei dem Online-Broker mit der Erholungsrally wieder aufgearbeitet. Lowe schrieb in seiner Studie, dass der zeitweise Rücksetzer eine attraktive Kaufgelegenheit geschaffen habe. Flatexdegiro hält er im Umfeld erhöhter Trading-Aktivität und erwarteter Zinserhöhungen neue Produkte und umfangreiche Barmittel zugute.

    Mit dem kurzfristigen Status "Upside Catalyst Watch" verleiht er seiner Erwartung eines starken ersten Quartals Ausdruck. Dies paart sich mit seiner Überzeugung, dass die Konsensschätzungen für den Online-Broker in besonders auffälligem Maße steigen müssten. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) liegen für 2026 um 10 Prozent über dem Analystenkonsens und für die Jahre 2027 und 2028 sogar um 30 Prozent./tih/bek/men

    flatexDEGIRO

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    +23,80 %
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    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 36,40 auf Tradegate (14. April 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +23,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,01 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -12,47 %/+28,56 % bedeutet.




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