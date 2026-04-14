BARCLAYS stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ING sei eine der zinssensibelsten unter den EU-Banken, schrieb Namita Samtani am Montagnachmittag. Sollten die Zinsen also steigen, könnte der Ausblick auf den Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2026 und den Folgejahren ein wichtiger Treiber für die Aktie werden./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Tradegate (14. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,00

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

