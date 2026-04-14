BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld der Anwenderkonferenz Sapphire habe Vorstandschef Christian Klein einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen, die Umstellung auf eine nutzungsabhängige Preisgestaltung angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, um den Softwarekonzern langfristig neu zu positionieren, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Das Aufwärtspotenzial dieser Strategie sei hoch, wenn auch nicht ohne Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 143,6EUR auf Tradegate (14. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
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