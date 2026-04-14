BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld der Anwenderkonferenz Sapphire habe Vorstandschef Christian Klein einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen, die Umstellung auf eine nutzungsabhängige Preisgestaltung angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, um den Softwarekonzern langfristig neu zu positionieren, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Das Aufwärtspotenzial dieser Strategie sei hoch, wenn auch nicht ohne Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 143,6EUR auf Tradegate (14. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +52,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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