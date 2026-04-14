BARCLAYS stuft LVMH auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Carole Madjo am Montagabend in ihrer ersten Reaktion. Bei der Sparte Mode & Lederwaren habe es jedoch nicht die erhoffte positive Überraschung gegeben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 471,5EUR auf Tradegate (14. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 570
Kursziel alt: 570
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 570
Kursziel alt: 570
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