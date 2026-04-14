BARCLAYS stuft LVMH auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Carole Madjo am Montagabend in ihrer ersten Reaktion. Bei der Sparte Mode & Lederwaren habe es jedoch nicht die erhoffte positive Überraschung gegeben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 471,5EUR auf Tradegate (14. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 570

Kursziel alt: 570

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 570,00 € , was eine Steigerung von +18,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer