Kreise
Pakistan arbeitet an neuen US-Iran-Verhandlungen in Islamabad
- Pakistan initiiert Verhandlungen zwischen Iran und USA
- Islamabad drängt auf rasche Fortsetzung der Gespräche
- China empfiehlt dem Iran neue Gespräche in Islamabad
ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan arbeitet an einer neuen Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Islamabad wolle die Gespräche so bald wie möglich, erfuhr die Deutschen Presse-Agentur aus pakistanischen Diplomatenkreisen.
Auch China, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei seien mit beiden Kriegsparteien im Gespräch. Die Länder hätten einen Vorschlag eingebracht, noch in dieser Woche in Islamabad weiterzuverhandeln, hieß es.
Den Angaben zufolge hat China dem Iran geraten, weitere Gespräche einzugehen. Eine offizielle Bestätigung über weitere Verhandlungen liegt bisher nicht vor./mar/DP/men
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