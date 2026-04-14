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    Deutlicher Kurssprung bei der Eckert & Ziegler Aktie - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eckert & Ziegler Aktie bisher um +6,01 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Eckert & Ziegler Aktie - 14.04.2026
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein Spezialist für radioaktive Komponenten in Medizin und Industrie. Kerngeschäft: Isotope für Krebstherapie, nuklearmedizinische Diagnostik und industrielle Mess-/Kalibriertechnik. Starke Nische mit globaler Präsenz. Wichtige Wettbewerber: Curium, Bracco, GE HealthCare, Bayer (Radiologie). USP: breite Isotopenpalette, hohe Regulierungskompetenz, vertiefte OEM-Partnerschaften.

    Eckert & Ziegler Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Eckert & Ziegler Aktie. Mit einer Performance von +6,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eckert & Ziegler Aktie. Nach einem Plus von +3,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,875. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,86 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eckert & Ziegler -2,06 % verloren.

    Während Eckert & Ziegler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %.

    Eckert & Ziegler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,66 %
    1 Monat +7,96 %
    3 Monate -7,86 %
    1 Jahr -69,65 %
    Stand: 14.04.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +2,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Eckert & Ziegler: Metzler nimmt Research Coverage mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € auf. Kurspotenzial 41%


    EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Research Update Eckert & Ziegler: Metzler nimmt Research Coverage mit Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 21,00 € auf. Kurspotenzial 41% 14.04.2026 / 09:57 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung …

    Eckert & Ziegler: Metzler Initiates Coverage with a Buy Rating and a Price Target of € 21.00. Upside Potential: 41%


    EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Key word(s): Research Update Eckert & Ziegler: Metzler Initiates Coverage with a Buy Rating and a Price Target of € 21.00. Upside Potential: 41% 14.04.2026 / 09:57 CET/CEST The issuer is solely responsible for the …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Novartis, Siemens Healthineers und Co.

    Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Siemens Healthineers notiert im Plus, mit +0,24 %.

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    Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eckert & Ziegler

    +6,08 %
    +9,96 %
    +7,14 %
    -7,13 %
    -9,61 %
    +12,26 %
    -32,11 %
    +958,17 %
    +768,71 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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