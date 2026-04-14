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    Von USA sanktionierter Tanker passiert Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanktionierter Tanker Rich Starry durchfuhr Hormus
    • Unter falscher Flagge Malawis mit manipuliertem AIS
    • Unklar ob iranisches Öl an Bord Verbindung zu China
    Von USA sanktionierter Tanker passiert Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    DUBAI (dpa-AFX) - Trotz einer vom US-Militär verkündeten Seeblockade hat ein von den USA sanktionierter Tanker die Straße von Hormus durchfahren. Das Schiff "Rich Starry" habe die Meerenge heute Früh durchfahren und verlassen, berichtete die auf Schifffahrt spezialisierte Website Lloyd's List. Auch laut der Website Marine Traffic war der Öl- und Chemikalientanker heute im Golf von Oman unterwegs. Ob der Tanker iranisches Öl geladen hat, ist unklar.

    Der etwa 190 Meter lange Tanker fährt laut Lloyd's List unter falscher Flagge, aktuell unter der Flagge Malawis. Er war zuvor als "Full Star" bekannt und unterliegt US-Sanktionen wegen seiner Beteiligung an iranischen Exporten. Tanker unter falscher Flagge sind häufig Teil einer illegalen "Schattenflotte", die versuchen, internationale Sanktionen etwa gegen Russland oder den Iran umgehen. Diese Schiffe nutzen gefälschte Flaggen oder schalten Transponder des satellitengestützten Systems AIS aus oder manipulieren diese.

    Das US-Finanzministerium hatte den Tanker "Full Star" 2023 mit Sanktionen belegt wegen des Transports oder Verkaufs iranischer Öl- oder Chemieprodukte. Der Tanker hat demnach Verbindungen zur Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited, einer chinesischen Reederei./jot/DP/nas





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