Milliardenmarkt im Visier: Google baut Esports-Offensive aus

Der Wetttechnologie-Anbieter Kambi Group treibt seine Expansion im Esports voran. Die konzerneigene Sparte Abios hat eine mehrjährige Datenpartnerschaft mit Google geschlossen. Ziel ist es, die Reichweite und Qualität von Esports-Inhalten auf den Plattformen des US-Konzerns deutlich auszubauen.

Im Rahmen der Kooperation stellt Abios umfangreiche Datensätze für die weltweit wichtigsten Esports-Titel bereit. Dazu zählen "League of Legends", "Counter-Strike", "Dota 2" und "VALORANT". Google will die Informationen kurzfristig in Produkte wie die Suche und die App integrieren.

Das Datenpaket umfasst Spielpläne, Begegnungen, Statistiken sowie Informationen zu Spielern und Teams. Auch Live-Ergebnisse werden abgedeckt. Damit soll das Nutzererlebnis für Millionen Esports-Fans weltweit deutlich verbessert werden.

Strategischer Meilenstein für Kambi

Für Werner Becher markiert die Partnerschaft einen wichtigen Schritt. "Die Partnerschaft mit Google ist ein bedeutender Meilenstein für Kambi und Abios und eine starke Bestätigung für die fortschrittliche Dateninfrastruktur und das Fachwissen, das wir über viele Jahre hinweg aufgebaut haben", sagte der Vorstandschef. Die globale Reichweite von Google werde helfen, "den Zugang zu E-Sport-Daten und deren Wahrnehmung durch das Publikum weltweit zu verbessern".

Auch bei Google sieht man großes Potenzial im Esports-Markt. "E-Sport erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit, und wir freuen uns, gemeinsam mit Kambi und Abios das Angebot an E-Sport-Informationen für unsere Nutzer zu erweitern", erklärte Marvin Brischke, Leiter für Sportpartnerschaften in der EMEA-Region bei Google.

Wachstumsmarkt im Fokus

Mit der Kooperation stärkt Kambi seine Position als Datenlieferant im schnell wachsenden Esports-Segment. Abios liefert bereits heute weltweit skalierbare Lösungen wie Quoten, Datenfeeds und Widgets. Die Partnerschaft mit Google dürfte die Sichtbarkeit des Angebots erheblich steigern und neue Erlöschancen eröffnen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!