Die Finanzmärkte tanzen im Lala-Land und übersehen, was wirklich passiert mit der Blockade von Hormus durch Trump: ein Konflikt mit China naht! Immer wieder kommen Hoffnungs-Narrative aus der US-Regierung - und die Finanzmärkte glauben bedingungslos, weil sie es eben glauben wollen. Mit der Hormus-Blockade durch bekommt der Iran ein Problem - und damit China. Und das alles, nachdem die USA nun den Daumen auf dem Panama-Kanal haben (Abdrängung chinesischer Firmen), dazu China Öl-Lieferanten Venezuela "geschluckt" haben, nun also auch die Strasse von Hormus. Dazu haben die USA einen Deal mit Indonesien gemacht - man konfisziert in der für China so immens so wichtigen Strasse von Malakka Schattenflotten-Tanker. Also wird China bald aggressiver werden. Und die Energiekrise rollt unaufhörlich auf uns zu..

Hinweis aus Video:

USA und Iran erwägen weitere Waffenstillstandsgespräche

Das Video "Trump, Iran, China, Energiekrise: warum es bald "krachen" wird! "sehen Sie hier..