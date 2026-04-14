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    Trump, Iran, China, Energiekrise: warum es bald "krachen" wird!

    Immer wieder kommen Hoffnungs-Narrative aus der US-Regierung - und die Finanzmärkte glauben bedingungslos, weil sie es eben glauben wollen

    Die Finanzmärkte tanzen im Lala-Land und übersehen, was wirklich passiert mit der Blockade von Hormus durch Trump: ein Konflikt mit China naht! Immer wieder kommen Hoffnungs-Narrative aus der US-Regierung - und die Finanzmärkte glauben bedingungslos, weil sie es eben glauben wollen. Mit der Hormus-Blockade durch bekommt der Iran ein Problem - und damit China. Und das alles, nachdem die USA nun den Daumen auf dem Panama-Kanal haben (Abdrängung chinesischer Firmen), dazu China Öl-Lieferanten Venezuela "geschluckt" haben, nun also auch die Strasse von Hormus. Dazu haben die USA einen Deal mit Indonesien gemacht - man konfisziert in der für China so immens so wichtigen Strasse von Malakka Schattenflotten-Tanker. Also wird China bald aggressiver werden. Und die Energiekrise rollt unaufhörlich auf uns zu..

    Hinweis aus Video:

    USA und Iran erwägen weitere Waffenstillstandsgespräche

     

    Das Video "Trump, Iran, China, Energiekrise: warum es bald "krachen" wird! "sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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