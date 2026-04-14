Deutsche Anleihen
Stabilisierung - USA und Iran erwägen weitere Gesprächsrunde
- Deutsche Anleihen stabilisieren sich am Dienstag
- Euro-Bund-Future steigt 0,06 Prozent auf 125,12
- USA und Iran erwägen Gesprächsrunde zur Öffnung Hormus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihren jüngsten Verlusten haben sich die deutschen Anleihen am Dienstag stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,06 Prozent auf 125,12 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,05 Prozent.
Die zuletzt im Zuge des Nahost-Krieges wieder stärker gewordenen Konjunktur- und Inflationssorgen sind am Dienstag etwas in den Hintergrund gerückt. Denn die USA und der Iran erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.
Ein Friedensabkommen würde die Straße von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Dann könnten auch die Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen lindern./la/jkr/nas
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.