BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 3.223EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3050

Kursziel alt: 3050

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

