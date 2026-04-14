BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 3.223EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3050
Kursziel alt: 3050
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3050
Kursziel alt: 3050
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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