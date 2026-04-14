VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für 2025 – Was Anleger jetzt wissen müssen!
Die VIDINEXT AG rechnet für 2025 trotz positivem EBITDA mit einem Jahresverlust und warnt Anleger vor den Folgen gestiegener Entwicklungs- und Restrukturierungskosten.
- VIDINEXT AG veröffentlicht eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025.
- Veröffentlichung als Insiderinformation (Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014) am 14.04.2026 über EQS News; der Emittent ist für den Inhalt verantwortlich.
- Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr wird ein Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausgewiesen.
- Hauptgründe für den Verlust sind höhere Entwicklungskosten und Restrukturierungskosten.
- Der EBITDA der Gruppe bleibt positiv.
- Kontaktangaben: VIDINEXT AG, Poststrasse 24, CH‑6300 Zug; E‑Mail info@vidinext.com; Tel. +41 41 766 25 30.
Der Kurs von tmc Content Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2930EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -13,57 % im
Minus.
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