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    VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für 2025 – Was Anleger jetzt wissen müssen!

    Die VIDINEXT AG rechnet für 2025 trotz positivem EBITDA mit einem Jahresverlust und warnt Anleger vor den Folgen gestiegener Entwicklungs- und Restrukturierungskosten.

    VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für 2025 – Was Anleger jetzt wissen müssen!
    • VIDINEXT AG veröffentlicht eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025.
    • Veröffentlichung als Insiderinformation (Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014) am 14.04.2026 über EQS News; der Emittent ist für den Inhalt verantwortlich.
    • Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr wird ein Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausgewiesen.
    • Hauptgründe für den Verlust sind höhere Entwicklungskosten und Restrukturierungskosten.
    • Der EBITDA der Gruppe bleibt positiv.
    • Kontaktangaben: VIDINEXT AG, Poststrasse 24, CH‑6300 Zug; E‑Mail info@vidinext.com; Tel. +41 41 766 25 30.

    Der Kurs von tmc Content Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2930EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -13,57 % im Minus.


    tmc Content Group

    -13,57 %
    -3,14 %
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    ISIN:CH0557519201WKN:A2QQQU





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