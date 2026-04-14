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    Krypto startet Rallye – Ethereum explodiert stärker als Bitcoin

    Der Kryptomarkt nimmt wieder Fahrt auf und treibt Bitcoin, Ethereum und Co. dank Short-Squeeze sowie geopolitischer und Zinshoffnungen deutlich nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Bullen übernehmen! - Krypto startet Rallye – Ethereum explodiert stärker als Bitcoin
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Dienstagmittag bei rund 74.500 US-Dollar und liegt damit 4,9 Prozent im Plus. Auf Wochensicht summiert sich der Anstieg auf 8,7 Prozent. Noch stärker zeigt sich Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung steigt um 7,9 Prozent auf 2.370 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von nahezu 13 Prozent.

    Besonders stark entwickelt sich Hyperliquid mit einem Tagesplus von 7,9 Prozent und einem Wochengewinn von 23,6 Prozent – der höchste Wert unter den größeren Projekten. Auch andere Altcoins legen zu: XRP und BNB steigen jeweils um 2,7 Prozent, Solana gewinnt 4,4 Prozent, während Dogecoin um 1,9 Prozent zulegt.

    Unter den kleineren Projekten sticht besonders RaveDAO hervor und verzeichnet ein Plus von 86 Prozent.

    Gesamtmarkt über 2,5 Billionen US-Dollar

    Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt um 4,2 Prozent auf 2,52 Billionen US-Dollar und überschreitet zwischenzeitlich sogar die Marke von 2,6 Billionen Dollar.

    Der Crypto Fear and Greed Index verbessert sich leicht auf 55 Punkte und liegt damit weiterhin im neutralen Bereich. Im Wochenvergleich entspricht dies einem Anstieg um acht Punkte.

    Milliardenverluste für Bären

    Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Kursbewegung ist ein massiver Short-Squeeze. Innerhalb kurzer Zeit wurden Short-Positionen im Wert von über 430 Millionen US-Dollar liquidiert. Bitcoin machte dabei etwa 229 Millionen US-Dollar aus, Ethereum rund 136 Millionen.

    Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt

    Neben markttechnischen Faktoren sorgt auch die geopolitische Lage für Rückenwind. Berichte, wonach der Iran eine diplomatische Lösung im Konflikt mit den USA anstrebt, haben die Risikobereitschaft der Anleger erhöht.

    US-Präsident Donald Trump erklärte, iranische Vertreter hätten Kontakt aufgenommen und seien bereit, über ein Abkommen zu verhandeln. Gleichzeitig bleibt der Druck durch eine US-Marineblockade in der Straße von Hormus bestehen, die jedoch gezielt auf iranischen Schiffsverkehr abzielt und internationale Lieferketten bislang nicht vollständig unterbricht.

    Makrodaten stützen Risikoanlagen

    Auch von der makroökonomischen Seite kommt Unterstützung. Jüngste US-Daten deuten auf eine Abkühlung der Inflation hin. Der PCE-Preisindex fiel niedriger aus als erwartet.

    Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres Zinssenkungen in Betracht ziehen könnte – ein Szenario, das traditionell als positiv für Kryptowährungen gilt.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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