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    Lindt gewinnt gegen Aldi

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    Verbot für rote Schokoladenkugeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Handelsgericht verbietet Aldi rote Moser Roth Kugeln
    • Aldi muss Verkaufszahlen und Umsätze offenlegen
    • Klage abgewiesen für blaue und Délice Sorten insgesamt
    Lindt gewinnt gegen Aldi - Verbot für rote Schokoladenkugeln
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com

    AARAU (dpa-AFX) - Das Handelsgericht des Kantons Aargau hat in einem Markenrechtsstreit zwischen Lindt & Sprüngli AG und Aldi Suisse AG entschieden: Das Gericht verbot Aldi den Vertrieb der eigenen roten Schokoladenkugeln, da diese eine unlautere Anlehnung an die Lindor-Kugeln darstellten. Für die übrigen Aldi-Produktvarianten, darunter die blauen "Feinen Schokoladenkugeln" und die "Délice"-Sorten, wies das Gericht die Klage von Lindt jedoch ab, wie aus der Teilentscheid des Handelsgerichts hervorgeht. Der Teilentscheid ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Zuerst hatte die "Aargauer Zeitung" über den Entscheid berichtet.

    Aldi Suisse muss den Vertrieb der roten "Moser Roth"-Kugeln in der Schweiz einstellen. Zudem wurde das Unternehmen verpflichtet, Auskunft über die verkauften Stückzahlen und Umsätze der betroffenen roten Kugeln zu erteilen, um einen allfälligen Schadensersatz zu beziffern.

    Der Streit drehte sich um die Produktausstattung von Schokoladenkugeln, die in einem charakteristischen Doppelwickler verpackt sind. Lindt klagte gegen Aldi, weil die "Moser Roth"-Kugeln in Design und Farbe zu stark an die Lindor-Kugeln erinnerten und so den guten Ruf der Marke ausbeuteten.

    Das Gericht stellte fest, dass die roten Schokoladenkugeln von Aldi eine "unnötige Anlehnung" im Sinne des Wettbewerbsrechts (UWG) darstellten. Zwar gelte die Grundform der eingewickelten Kugel als Gemeingut. Aldi habe jedoch durch die spezifische Kombination aus metallischem Rotton, goldenen Verzierungen auf den transparenten Wicklerenden und dem runden Logo-Layout einen Gesamteindruck geschaffen, der bei Konsumenten Assoziationen zu Lindt auslöse.

    Das Gericht urteilte, Aldi habe keine sachliche Rechtfertigung für diese Gestaltung. Es wäre dem Discounter zumutbar gewesen, einen größeren Abstand zu den Lindt-Originalen zu wählen.

    Für die blauen Schokoladenkugeln und die gesamte "Délice"-Serie in Braun, Weiss, Gelb, Pink sah das Handelsgericht keinen Verstoß. Hier sei der Abstand zu den entsprechenden Lindor-Varianten groß genug. Aldi hatte argumentiert, die Produkte seien seit 2016 im Sortiment./cf//AWP/jha

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 118.750 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 15,84 Mrd..

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.800,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108.770,00CHF.




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