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    AKTIEN IM FOKUS

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    Stahlwerte gefragt - EU-Einigung auf schärfere Importregeln

    Für Sie zusammengefasst
    • EU begrenzt zollfreie Stahlmenge auf 18,3 Mio t
    • Zusätzliche Importe mit 50 Prozent Strafzoll belegt
    • Salzgitter und Thyssenkrupp steigen deutlich weiter
    AKTIEN IM FOKUS - Stahlwerte gefragt - EU-Einigung auf schärfere Importregeln
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Fortschritt bei der Verschärfung der europäischen Importbarrieren hält am Dienstag die Aktien von Stahlkonzernen auf Erholungskurs. Dazu zählten in Deutschland vor allem die Titel von Salzgitter , die an der MDax -Spitze um sechs Prozent anzogen, gefolgt von den fast vier Prozent höheren Thyssenkrupp -Papieren. Beide knüpfen damit an ihre Erholungsrally an, die Ende März begonnen hatte. Salzgitter haben in dieser Zeit um etwa die Hälfte zugelegt.

    Auf europäischer Ebene profitierten die Titel von ArcelorMittal und Voestalpine mit Anstiegen um bis zum 2,6 Prozent davon, dass sich Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des EU-Parlaments darauf einigten, dass deutlich weniger Stahl als bisher zollfrei in die EU importiert werden darf.

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    Generell ist es schon lange bekannt, dass die EU die heimische Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China schützen will. Die Salzgitter-Titel hatten davon getrieben im Februar mit 58,45 Euro ein Hoch seit 2011 markiert, bevor dann eine mehrwöchige Korrektur einsetzte, die sich Ende Februar mit dem Ausbruch des Iran-Krieges deutlich verstärkt hatte. Weite Teile der im März erlittenen Kursverluste haben die Salzgitter-Aktien aber mittlerweile wieder aufgeholt.

    Wie in der Nacht zum Dienstag bekannt wurde, wird die zollfreie Einfuhrmenge in die EU künftig auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Weitere Importe sollen laut Mitteilung der EU-Staaten dann mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher. Die neuen Regeln schützten den europäischen Markt vor globaler Überproduktion, heißt es in der Mitteilung./tih/gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 49,82 auf Tradegate (14. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +12,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +15,21 %/+3,69 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von ThyssenKrupp: Akquisition in Mexiko versus mögliche Ausgliederung von Materials Services, schwache Quartalszahlen sowie hohe Energie‑ und Materialkosten belasten das Ergebnis. Diskutiert werden Umbaufortschritt, Vergleiche mit Salzgitter, verpasste Erholungen (um 10–12 €) und Bewertungen mit Kaufargumenten bei rund 7 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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