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    AKTIE IM FOKUS

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    Nordex schwach - Gewinnmitnahmen nach Abstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex Aktien fielen 1,9 Prozent nach Abstufung
    • MWB Research gibt Verkaufsempfehlung nach Rally
    • Auftragseingang von 2,2 GW auf 1,9 GW gesunken
    AKTIE IM FOKUS - Nordex schwach - Gewinnmitnahmen nach Abstufung
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nordex hat am Dienstag nach Auftragszahlen und einer Abstufung unter Gewinnmitnahmen gelitten. Mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 44,66 Euro zählten die Aktien des Windturbinenherstellers am späten Vormittag zu den wenigen Verlierern in einem freundlichen Gesamtmarkt. Im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Kursgewinn von 53 Prozent sowie einer der vorderen MDax -Plätze zu Buche.

    Nach dem Rekordhoch von 47,22 Euro aus der vergangenen Woche spricht das Analysehaus MWB Research nun eine Verkaufsempfehlung aus. Experte Leon Mühlenbruch attestierte Nordex trotz eines Rückgangs einen soliden Auftragseingang für das erste Quartal. Dies spiegele eine Rückkehr zu einem saisontypischeren Muster nach einem außerordentlich guten Jahr wider. Die Ziele des Unternehmens für 2026 erschienen dank des hohen Auftragsbestands erreichbar. Doch angesichts der jüngsten Kursrally werde er für die Aktien vorsichtiger, begründete Mühlenbruch seine Neubewertung.

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    Nordex berichtete am Dienstag, das Neugeschäft ohne Service sei von knapp 2,2 Gigawatt im Vorjahresquartal auf knapp 1,9 Gigawatt gesunken. Ein weiterer Börsianer wertete diese Auftragsentwicklung ebenfalls gelassen. Er erinnerte daran, dass Nordex für den Jahresauftakt bereits einen Rückgang des Auftragseingangs signalisiert habe./gl/tih/jha/

    Nordex

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    +109,23 %
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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 44,86 auf Tradegate (14. April 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,62 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,19 %/+28,95 % bedeutet.




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