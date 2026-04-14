Iran schätzt Kriegsschäden auf rund 230 Milliarden Euro
- Iran schätzt Kriegsschäden auf rund 229 Mrd Euro
- Gebäudeschäden zuerst begutachten und erfassen
- Entschädigungsforderungen in Verhandlungen mit USA
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Regierung schätzt die Kriegsschäden nach mehr als fünf Wochen der Bombardierungen auf umgerechnet gut 229 Milliarden Euro. Es handele sich dabei um eine vorläufige Schätzung, sagte Irans Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti in einem Interview.
Um das gesamte Ausmaß bewerten zu können, sollen der Sprecherin zufolge in einem ersten Schritt die Schäden an Gebäuden begutachtet werden. Danach würden wirtschaftliche Verluste und ausgefallene Steuereinnahmen analysiert. Irans Regierung werde Entschädigungen einfordern. Dies sei auch ein Thema in den Verhandlungen am vergangenen Wochenende mit den USA gewesen./arb/DP/men
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