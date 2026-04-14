Amazon will SpaceX jagen – und diese Aktie explodiert jetzt

An der Börse reagierten Anleger sofort: Die Aktie von Globalstar sprang im vorbörslichen Handel zeitweise um rund 19 Prozent nach oben.

Amazon steht Insidern zufolge kurz vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar. Nach einem Bericht von Bloomberg befinden sich beide Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen. Eine Einigung könnte kurzfristig bekannt gegeben werden, auch wenn die Verhandlungen noch scheitern können.

Ein möglicher Deal wäre für Amazon ein strategischer Schritt im Rennen um satellitengestütztes Internet. Der Konzern baut mit Amazon Leo ein eigenes Netzwerk im niedrigen Erdorbit auf, das mit mehr als 7.700 Satelliten vor allem ländliche und abgelegene Regionen versorgen soll. Bislang kommt das Projekt jedoch langsamer voran als geplant. Amazon hatte zuletzt beantragt, eine Frist für den Start von 1.600 Satelliten zu verlängern.

Mit der Übernahme von Globalstar könnte Amazon wertvolle Zeit gewinnen. Das Unternehmen betreibt bereits ein bestehendes Satellitennetz, verfügt über operative Erfahrung und zählte Ende 2025 rund 800.000 Abonnenten im Bereich mobiler Satellitendienste. Für Amazon wäre das ein schnellerer Weg in einen Markt, der bislang klar von SpaceX dominiert wird.

Dessen Dienst Starlink von Elon Musk verfügt über rund 10.000 Satelliten im Orbit, mehr als zehn Millionen aktive Kunden und soll in diesem Jahr über neun Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Ein Kauf von Globalstar wäre damit auch eine direkte Kampfansage an Musk.

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch Apple. Der iPhone-Konzern investierte 2024 rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Globalstar und hält etwa 20 Prozent der Anteile. Zudem nutzt Apple das Netzwerk für Notruf- und Satellitenfunktionen auf iPhones. Beobachter rechnen daher damit, dass Apple bei einem Eigentümerwechsel mitreden dürfte.

Der Börsenwert von Globalstar hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate nahezu vervierfacht und liegt inzwischen bei rund 9,4 Milliarden US-Dollar. Ein Kauf wäre für Amazon teuer – könnte dem Konzern im Milliardenmarkt für Satelliteninternet jedoch einen entscheidenden Vorsprung verschaffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



