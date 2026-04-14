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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie weiter aufwärts - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +5,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie weiter aufwärts - 14.04.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,64 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 63,65, mit einem Plus von +5,64 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +19,20 % bei SILTRONIC AG.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +20,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +31,05 % gewonnen.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,43 %
    1 Monat +9,41 %
    3 Monate +19,20 %
    1 Jahr +85,25 %
    Stand: 14.04.2026, 11:43 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,91 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +2,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,63 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +0,55 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +4,48 %
    +20,43 %
    +9,41 %
    +19,20 %
    +85,25 %
    -13,17 %
    -56,80 %
    +262,54 %
    +62,67 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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