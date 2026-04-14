ACG Metals meldet solide Margen und eine starke Cash-Generierung im Geschäftsjahr 2025

14. April 2026 / IRW-Press / ACG Metals Limited („ACG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Veröffentlichung seines Jahresabschlusses und Geschäftsberichts für den Zeitraum zum 31. Dezember 2025 bekannt zu geben. Beide wurden vom Board of Directors am 13. April 2026 genehmigt.

Der vollständige Jahresabschluss ist auf der Website der LSE unter https://www.londonstockexchange.com/stock/ACG/acg-metals-limited/compa ... abrufbar. Das Dokument wird auch demnächst auf der Website des Unternehmens unter https://acgmetals.com/regulatory-news/ verfügbar sein.

Artem Volynets (Chairman und CEO) und Patrick Henze (CFO) werden am 14. April 2026 um 13.00 Uhr BST eine Live-Präsentation über Investor Meet Company abhalten. Investoren können über den folgenden Link teilnehmen: https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-invest ...

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, nahm wie folgt Stellung:

„2025 war für ACG ein Jahr starker Umsetzung mit gleichbleibender operativer Leistung, kontinuierlicher Optimierung im gesamten Unternehmen und robuster finanzieller Performance. Eine disziplinierte, sicherheitsorientierte Betriebskultur und ein anhaltender Fokus auf Kostenkontrolle bildeten die Grundlage für starke Margen und eine hohe Cash-Generierung und ermöglichten es uns gleichzeitig, den Ausbau der Kupfersulfid-Produktion in der Mine Gediktepe in der Türkei termingerecht und im Rahmen des Budgets voranzutreiben.

Mit Blick auf die Zukunft liegt unser Fokus weiterhin auf operativer Exzellenz, disziplinierter Projektdurchführung und umsichtiger Kapitalallokation. Der für Mitte 2026 geplante Übergang zur Kupferproduktion stellt für das Unternehmen eine spannende und wegweisende nächste Phase dar, und die im Jahr 2025 erzielten Fortschritte vermitteln uns große Zuversicht in unsere Fähigkeit, diesen Übergang zu vollziehen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.“

Highlights des Geschäftsjahres 2025

Strategische Meilensteine

- Die Arbeitssicherheit hatte weiterhin höchste Priorität; bei ca. 1,6 Millionen geleisteten Arbeitsstunden wurde ein LTIF-Wert von 0,66 erreicht.

- Die AuÄq-Produktion im Geschäftsjahr 2025 betrug 39.200 Unzen, also 3 % über dem oberen Ende der revidierten Prognose (ca. 17 % über der ursprünglichen Prognose).

- Dank einer starken operativen Umsetzung konnten die C1-Cash-Kosten um 18 % auf 499 US $ pro Unze AuÄq gesenkt und die Margen gestärkt werden.

- Das Sulfid-Erweiterungsprojekt Gediktepe schritt planmäßig und im Rahmen des Budgets voran, sodass der Konzern für eine erste Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentrat Mitte 2026 positioniert ist.

- Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz schritt voran und steigerte die kurzfristige Wertschöpfung aus vorhandenem angereichertem Erz und aus Halden.

- Das bereinigte EBITDA belief sich für das Jahr auf 76,3 Millionen US $; der ausgewiesene Nettoverlust betrug 43 Millionen US $ und war auf nicht zahlungswirksame Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts in Höhe von 81,7 Millionen US $ zurückzuführen, die mit erheblichen Preiserhöhungen bei Warrants und Aufwärtsbewegungen des Kupferpreises zusammenhingen.

- Das Geschäftsjahr 2025 wurde mit einer Nettoverschuldung von 55 Millionen US $1 abgeschlossen, was auf eine disziplinierte Kapitalallokation und ein aktives Bilanzmanagement zurückzuführen ist.

- Optimierte Royalty-Bedingungen für Gediktepe mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zur Unterstützung des Übergangs zu Kupfer mit Reduzierung der Oxid-Royalty von 10 % auf 2,25 %, Erhöhung der Sulfid-Royalty von 2 % auf 2,25 % und Wegfall der Meilensteinzahlungen in Höhe von 6 Millionen US $ für die Inbetriebnahme der Sulfidproduktion.

- Aufnahme des Handels am OTCQX Market im September 2025, was den Zugang für US-Investoren erweitert und eine verbesserte Liquidität am Sekundärmarkt unterstützt.

- Berufung von Peter Carter zum Chief Operating Officer im Juni 2025, was zusätzliche operative Kompetenz zur Unterstützung des Produktionswachstums und der Optimierung der Vermögenswerte einbringt.

Betriebsergebnis Mine Gediktepe Gesamtjahr 2025

Operative KPI Ergebnis 2025 Ergebnis 20242 Sicherheit LTIF 0,66 - Verarbeitetes Erz t 354.472 801.600 Durchschnittl. Goldgehalt g/t 2,56 2,53 Durchschnittl. Silbergehalt g/t 94 71,8 Produktion Goldäquivalent oz 39.188 55.374 Goldverkauf oz 32.884 49.165 Silberverkauf oz 570.870 670.130 Verkauf Goldäquivalent oz 39.416 57.072 Realisierter Goldpreis $/oz 3.321 2.387 Realisierter Silberpreis $/oz 37,69 28,56 C1 Cash-Kosten $/oz AuÄq 499 606 Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) $/oz AuÄq 1.244 1.139

Zusammenfassung des Geschäftsergebnisses von ACG

Finanz-KPI (US$ in Millionen) Ergebnis 2025 Konsolidiert 20242 Umsatz 135,6 57,7 Bereinigtes EBITDA3 76,3 13,0 Barmittel zum Jahresende 145,1 9,7 Nettovermögen 49,8 58,3

Hinweis: (1) Bezieht sich auf die finanzielle Nettoverschuldung („Financial Net Debt“) zum 31. Dezember 2025, wobei langfristige Verbindlichkeiten mit ihrem vertraglichen Wert von 200 Mio. $ ausgewiesen werden und zeitliche Effekte nach IFRS unberücksichtigt bleiben. Darin enthalten sind Bankguthaben und Treuhandguthaben. Nicht enthalten sind Finanzderivate, Steuern, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie bilanzielle Rückstellungen. (2) Die dargestellten Finanzergebnisse spiegeln lediglich vier Monate des operativen Betriebs der Gediktepe-Mine ab dem 3. September 2024, dem Datum der Akquisition, wider. Die Betriebsdaten der Mine für das gesamte Jahr werden jedoch als Referenz angegeben. (3) Das bereinigte EBITDA fügt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationen hinzu.

Highlights der Kapitalstruktur

- Im Januar 2025 wurde eine Emission vorrangig besicherter Anleihen im Wert von 200 Millionen US $ abgeschlossen, mit der die Akquisitionsschulden für das Sulfid-Erweiterungsprojekt Gediktepe refinanziert und das Projekt vollständig finanziert wurde; die Anleihen sind bei Nordic ABM notiert, und das Unternehmen hat bislang alle Zahlungen geleistet und hält die Anleihebedingungen weiterhin vollständig ein.

- Durch aktives Cash-Management und hohe Zinserträge aus Einlagenkonten in türkischer Lira konnten die effektiven Zinsaufwendungen für die Anleihen deutlich gesenkt werden.

- Vereinfachung der Kapitalstruktur durch ein im Januar 2025 abgeschlossenes Rückkaufangebot (Tender Offer) für 70 % aller ausstehenden Warrants.

- Im November 2025 wurde eine überzeichnete Kapitalerhöhung abgeschlossen, bei der durch eine institutionelle Platzierung und ein Angebot an Privatanleger ca. 16 Millionen US $ zur Finanzierung des Projekts zur Aufbereitung von angereichertem Erz eingenommen wurden.

- Das Geschäftsjahr 2025 wurde mit einer Nettoverschuldung von 55 Millionen US $1 und einer soliden Liquiditätsposition von 145 Millionen US $ abgeschlossen, einschließlich 46 Millionen US $ an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln.

Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahrs

- Die Bauarbeiten am Sulfid-Erweiterungsprojekt Gediktepe wurden bis Anfang 2026 im Einklang mit dem genehmigten Zeitplan und Budget fortgesetzt, sodass das Ziel der Kupfer- und Zinkkonzentratproduktion Mitte 2026 weiterverfolgt wird.

- Die Änderungen des Royalty-Vertrags für Gediktepe traten am 1. Januar 2026 in Kraft; dadurch wurden die Oxid-Royalties (von 10 % auf 2,25 %) reduziert, die Sulfid-Royalties (auf 2,25 %) angeglichen und die sulfidbezogenen Meilensteinzahlungen (6 Mio. $) zur Unterstützung des Übergangs zur Kupferproduktion gestrichen.

- Im Januar 2026 wurden im Rahmen des Wertschöpfungsplans und der Mitarbeiterprämienprogramme des Unternehmens Prämien für die Leistung im Jahr 2025 gewährt, um die Mitarbeiterbindung und -ausrichtung während der Bau- und Anlaufphase zu fördern.

- Im Februar 2026 wurden Warrants, unter anderem Sponsoren-Warrants, ausgeübt, was zu einer Erhöhung des ausgegebenen Aktienkapitals und einer Aktualisierung der Gesamtzahl der Stimmrechte führte, wie am 4. Februar und am 19. Februar 2026 bekannt gegeben wurde.

- Im März 2026 wurde ACG Metals in den MSCI World Micro Cap Index aufgenommen, wodurch sich die Bekanntheit des Unternehmens im institutionellen Anlageuniversum erhöht hat.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

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Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2025 insgesamt 39,2 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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