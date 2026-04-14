Nemetschek Aktie mit Kursverlust - 14.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,15 % verliert die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,15 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nemetschek, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -36,79 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -11,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,98 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,76 % 1 Monat -18,09 % 3 Monate -36,79 % 1 Jahr -46,43 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 14.04.2026, 11:45 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,76 Mrd. € wert.

Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek übernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). Dazu sei eine verbindliche Vereinbarung mit dem US-Finanzinvestor Thoma Bravo getroffen worden, teilte …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nemetschek (NEM) gab die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) bekannt, wodurch das Segment Build & Construct erweitert wird. HCSS erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 215 Millionen USD und eine EBITDA-Marge von rund 40% (US GAAP).

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.