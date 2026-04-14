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    AKTIE IM FOKUS

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    Eckert & Ziegler begehrt nach Metzler-Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Metzler-Kaufempfehlung befreit Aktie aus Abwärtstrend
    • Höhepunkte seit September sinken, Erholungen scheitern
    • Metzler-Analyst: Wachstum und günstige Bewertung
    AKTIE IM FOKUS - Eckert & Ziegler begehrt nach Metzler-Kaufempfehlung
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Einschätzung des Bankhauses Metzler könnte die Aktien von Eckert & Ziegler am Dienstag aus ihrem mehrmonatigen Abwärtstrend befreien. Seit September schon liegen die Höhepunkte der Aktie immer niedriger, wobei kurze Erholungsversuche dann Ende März und Anfang April bei 15 Euro an ihre Grenzen geraten waren. Am Dienstag aber sprang der Kurs nun um bis zu 7,7 Prozent auf 16,07 Euro nach oben. Über 16 Euro hatte er letztmals im Januar im Rahmen einer Zwischenerholung gestanden. Am Dienstagmittag betrug das Kursplus 6,3 Prozent, wodurch die Bilanz des Börsenjahres wieder positiv ausfällt.

    Die Gewinne am Dienstag stützten sich auf eine Metzler-Kaufempfehlung, die der Analyst Alexander Neuberger in einer Erstbewertung damit begründete, dass der Hersteller radioaktiver Medizin- und Industriekomponenten in einem gut abgeschirmten Geschäftsfeld ein solides Wachstum verzeichne. Trotz Rekordmargen seien die Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz, untermauerte er sein Votum mit "Buy". Ein Kursziel von 21 Euro verspricht ein Steigerungspotenzial um fast ein Drittel./tih/jha/

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    Eckert & Ziegler

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,74 % und einem Kurs von 15,83 auf Tradegate (14. April 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +10,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +33,00 %/+51,99 % bedeutet.




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