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    Shelly Group Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die Shelly Group Aktie, bisher, um -5,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Shelly Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Shelly Group Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 14.04.2026
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Shelly Group bietet innovative Smart-Home-Lösungen an, darunter Lichtsteuerungen und Energiemanagement. Das Unternehmen ist bekannt für benutzerfreundliche und kosteneffiziente Produkte. Hauptkonkurrenten sind Philips Hue, Google Nest und Amazon Alexa. Shelly zeichnet sich durch offene Plattformen und Systemkompatibilität aus.

    Shelly Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Shelly Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,47 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,41 %, geht es heute bei der Shelly Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Shelly Group insgesamt ein Minus von -6,05 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shelly Group Aktie damit um +12,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,93 %. Im Jahr 2026 gab es für Shelly Group bisher ein Minus von -7,26 %.

    Während Shelly Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,68 %. Damit gehört Shelly Group heute zu den auffälligeren Werten.

    Shelly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,52 %
    1 Monat +4,93 %
    3 Monate -6,05 %
    1 Jahr +66,18 %
    Stand: 14.04.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Shelly Group Aktie

    Es gibt 18 Mio. Shelly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 996,88 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Shelly Group

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,07 %. LEGRAND notiert im Plus, mit +1,05 %. Signify legt um +0,98 % zu Siemens notiert im Plus, mit +2,01 %.

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    Ob die Shelly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shelly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shelly Group

    -4,02 %
    -6,72 %
    +42,97 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9



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