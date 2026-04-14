JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Aufbau von Betriebskapital sei bedeutend, wenn auch nicht so stark wie bei Shell, schrieb Matthew Lofting in einer Studie am Dienstag. Alles in allem hätten die jüngsten Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zum Geschäftsverlauf die Erwartungen erfüllt./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 6,624EUR auf Tradegate (14. April 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,00 £ , was eine Steigerung von +4,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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