Dachser SE / Dachser wächst trotz konjunkturellem Gegenwind (FOTO)

Der Logistikdienstleister Dachser steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf rund 8,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte. Die beförderte Tonnage stieg auf 46,7 Millionen Tonnen (+5,8 Prozent), die Zahl der Sendungen erhöhte sich auf 86,2 Millionen (+3,6 Prozent).

- European Logistics gewinnt Marktanteile - Lebensmittellogistik weiter auf Expansionskurs - Sinkende Raten belasten Luft- und Seefrachtumsatz - Investitionen von rund 350 Millionen Euro für 2026 geplant

"Wir mussten 2025 weiterhin in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld agieren. Während europäische Kernmärkte stagnierten und von einem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck gekennzeichnet waren, sorgte die US-Zollpolitik für zusätzliche Unsicherheit im globalen Handel", erläutert Burkhard Eling, CEO von Dachser. "Dass wir auch unter diesen Bedingungen organisch wachsen und im Landverkehr sogar Marktanteile gewinnen konnten, beweist die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells, das auf Integration, Qualität und Innovation baut."

Im Fokus stand die zügige Integration der getätigten Zukäufe insbesondere in Italien (Dachser & Fercam Italia), Süddeutschland und Österreich (Brummer) und den nordischen Ländern (Frigoscandia), die 2025 erstmals in vollem Umfang zum Konzernumsatz beitrugen. Ohne diese Zukäufe wäre Dachser im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,3 Prozent gewachsen.



Dachser hält Kurs mit Investitionen in die Zukunft



Dachser investierte 2025 rund 325 Millionen Euro in den Ausbau seines Netzes, in die Mitarbeitenden sowie in Digitalisierung und Klimaschutzmaßnahmen und führte damit die Investitionspolitik der Vorjahre fort. "An unserem Ansatz, fortlaufend in unser Netz zu investieren, halten wir fest", bestätigt Burkhard Eling. "Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, unseren strategischen Kurs konsequent fortzusetzen und unsere Mission - der weltweit integrierteste Logistiker zu werden weiterhin zu verfolgen."

Für 2026 plant das Unternehmen eine Erhöhung des Investitionsvolumens auf über 350 Millionen Euro, um seine Wettbewerbsposition langfristig zu stärken.

Geschäftsentwicklung im Detail



Road Logistics , das Business Field, in dem Dachser den Transport und die Lagerung von Industrie- und Konsumgütern (European Logistics) sowie Lebensmitteln (Food Logistics) zusammenfasst, erhöhte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um rund 7 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Die Sendungen nahmen um 3,7 Prozent, die Tonnage um 6,2 Prozent zu.



Die Business Line European Logistics übertraf mit 5,1 Milliarden Euro erstmals die 5-Milliarden-Umsatzmarke. Dachser wuchs hier um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich die Lebensmittellogistik. Begünstigt durch die Zukäufe erhöhte Dachser seinen Umsatz in der Business Line Food Logistics um 10,1 Prozent auf über 1,8 Milliarden Euro. "Unsere Wachstumsstrategie in der Lebensmittellogistik trägt Früchte", erklärt Burkhard Eling. "Mit der Integration unserer Zukäufe haben wir unser Umsatzvolumen in nur fünf Jahren nahezu verdoppelt, und damit ein neues europäisches Niveau erreicht."



Das Business Field Air & Sea Logistics war 2025 von stark rückläufigen Seefrachtraten, insbesondere auf der Hauptroute von Asien nach Europa, und leicht sinkenden Luftfrachtraten geprägt. Der Markt kühlte sich auch aufgrund der US-Zölle nach einem guten Start ab. Der Umsatz sank um 12,6 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro, nachdem er von 2023 auf 2024 noch um 22 Prozent gewachsen war. "Wir kennen diese Markt-Volatilitäten in der Luft- und Seefracht und können damit umgehen", so Burkhard Eling. "Wir sehen eine zunehmende Bedeutung von global integrierten End-to-End-Dienstleistungen. Für unsere Kunden vernetzen wir konsequent die europäischen Landverkehre mit der Luft- und Seefracht für durchgängige und resiliente Lieferketten."



In der Kontraktlogistik , d. h. der Kombination aus Transport, Warehousing und kundenspezifischen Value Added-Services, ist Dachser in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Auch 2025 schuf der Logistikdienstleister an seinen weltweit 174 Warehouse-Standorten Platz für rund 240.000 zusätzliche Paletten. Der Logistikdienstleister überschritt damit erstmal die Lagerkapazität von vier Millionen Palettenstellplätzen für Industriegüter und Lebensmittel.

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Mitarbeitenden bei Dachser im Jahr 2025 um rund 200 auf rund 37.500 Mitarbeitende weltweit .



Für das laufende Jahr rechnet Dachser weiterhin mit unübersichtlichen und volatilen Marktbedingungen. "Die Kampfhandlungen im Nahen Osten verknappen die Luft- und Seefrachtkapazitäten insbesondere auf der Route von Asien nach Europa. Die hohen Preise für Treibstoff verteuern die Transporte zusätzlich und setzen den europäischen Transportmarkt unter erheblichen Druck", erklärt Burkhard Eling. "Unsere operativen Teams begegnen diesen Herausforderungen mit hoher Professionalität. Immer mit dem Ziel, die besten Lösungen für unsere Kunden zu finden und auch unsere Transportpartner zu unterstützen. Diese Maxime folgend werden wir auch 2026 unseren strategischen Weg fortsetzen - verlässlich und konsequent."



Bildnachweis: Helmut Bauer



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Über Dachser:



Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter Dachser.com (http://www.dachser.de/)



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