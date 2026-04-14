Dekabank plant nach Gewinnsprung vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Boomende Nachfrage nach Wertpapieren hat der Dekabank im vergangenen Jahr zu einem Gewinnsprung auf fast eine Milliarde Euro verholfen. 962,9 Millionen Euro wirtschaftliches Ergebnis stehen in der Bilanz des Wertpapieranbieters der Sparkassen für 2025 und damit fast acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit schrammte das Institut nur knapp am Rekordergebnis von 2022 vorbei, als 984,8 Millionen Euro erzielt wurden.

Vor allem Privatkunden investierten kräftig in Fonds und Zertifikate, aber auch das Geschäft mit institutionellen Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen erholte sich nach schwierigen Jahren. Insgesamt legte die Vertriebsleistung des Instituts, das zu 100 Prozent den Sparkassen gehört, um 41,3 Prozent auf den Rekordwert von 40,9 Milliarden Euro zu.