BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnete in einer ersten Reaktion am Dienstag mit einer neutralen bis leicht positiven Marktreaktion. Stark sei vor allem das Segment Raffinerie und Vermarktung (Downstream) gelaufen, schrieb sie. Höhere Preise dürfte es im zweiten Quartal im Segment Erschließung und Förderung (Upstream) geben./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 6,624EUR auf Tradegate (14. April 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
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