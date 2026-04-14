China nennt US-Blockade 'gefährlich und unverantwortlich'

PEKING (dpa-AFX) - China hat die teilweise Blockade der Straße von Hormus durch die USA scharf kritisiert. Das sei "gefährlich und unverantwortlich", sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums.

In einer Lage, in der die beteiligten Seiten bereits eine vorläufige Waffenruhe erreicht hätten, würden die verstärkte Militärpräsenz der USA und gezielte Blockademaßnahmen Konflikte verschärfen, Spannungen erhöhen, die fragile Waffenruhe untergraben und die Sicherheit der Passage durch die Meerenge zusätzlich beeinträchtigen.