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    BlackRock glänzt trotz Marktschwankungen: Diese Zahlen überraschen Anleger!

    BlackRock (BLK) hat mit starken Quartalszahlen die Wall Street überrascht. Der weltgrößte Vermögensverwalter verzeichnete im ersten Quartal 2026 Nettozuflüsse von 130 Milliarden US-Dollar vonseiten seiner Kunden.

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    US-Investmentgesellschaft - BlackRock glänzt trotz Marktschwankungen: Diese Zahlen überraschen Anleger!
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    BlackRock  verzeichnete im ersten Quartal Nettozuflüsse von Kundenmitteln in Höhe von 130 Milliarden US-Dollar, wobei das Geld der Anleger trotz der Volatilität an den öffentlichen und privaten Märkten sowie der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran weiterhin in das Unternehmen floss.

    Kunden investierten netto 72 Milliarden US-Dollar in Aktienfonds und 34 Milliarden US-Dollar in festverzinsliche Wertpapiere, teilte BlackRock am Dienstag in einer Erklärung mit.

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    Die Nettomittelzuflüsse in langfristige Investmentfonds beliefen sich auf 136 Milliarden US-Dollar und verfehlten damit die von Bloomberg befragten Analysten geschätzten 152 Milliarden US-Dollar. Börsengehandelte Fonds (ETFs) verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 132 Milliarden US-Dollar, was fast den gesamten Mittelzufluss ausmachte.

    Trotz dieser Rekordzuflüsse sank der Gesamtwert der von BlackRock verwalteten Vermögen (AUM) auf 13,9 Billionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auffällig ist, dass aus Geldmarkt- und Cash-Management-Konten 6 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden. Dies deutet auf eine gewisse Zurückhaltung in weniger risikobehafteten Anlageklassen hin.

    Auch bei den Quartalszahlen konnte BlackRock überzeugen: Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um elf Prozent auf 12,53 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 11,48 US-Dollar. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zu und unterstreicht die starke Performance des Unternehmens im ersten Quartal.

    BlackRock verfolgt auch weiterhin eine aggressive Wachstumsstrategie im Bereich privater Kredite und Infrastruktur. Dies wurde durch die Übernahme von HPS Investment Partners für 12 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr verdeutlicht. Im vergangenen Quartal gab es jedoch auch Herausforderungen, insbesondere im Bereich der privaten Kredite: BlackRock sah sich einem Anstieg der Rücknahmeanfragen aus dem HPS Corporate Lending Fund gegenüber. 

    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie um rund zwei Prozent auf 1.044,51 US-Dollar zu.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BlackRock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 890EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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