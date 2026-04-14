UBS stuft EON AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die verbesserte Transparenz der weiteren Geschäftsentwicklung, die solide Rentabilität, die Branchenentwicklung und ihre leicht erhöhten langfristigen Gewinnschätzungen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr neutrales Anlagevotum basiere auf der Ansicht, dass der Aktienkurs des Energieversorgers bereits teilweise das Aufwärtspotenzial berücksichtigt./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 19,35EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,50

Kursziel alt: 17,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

