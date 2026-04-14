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    UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

    UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 347 auf 315 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine anhaltende Kaufempfehlung für die Aktie des Brillenkonzerns beruhe auf dem Umstand, dass der Markt der Smart-Glass-Sparte derzeit einen Wert von praktisch Null beimisst./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 04:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 200,9EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Robert Krankowski
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 315
    Kursziel alt: 347
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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